Alla 51ª Mostra Fasanese dell’Artigianato l’UTL incontra la sociologa Rosanna D’Urso

L’artigianato in quanto identità comunitaria è la tematica che l’UTL propone in un convegno, a latere della 51ª Mostra Fasanese dell’Artigianato.

Mercoledì 18 agosto 2021, alle ore 19.00, nel Palazzo dei Congressi della Selva di Fasano, la presidente della locale Università Palmina Cannone dialogherà con la dott.ssa Rosanna D’Urso, sociologa.

Interverranno: il dott. Giuseppe Pace, vicepresidente della Provincia di Brindisi; l’avv. Luana Amati, assessore alle Attività Produttive del Comune di Fasano; Adelaide Forcella, presidente dell’Ass. Maestro Artigiano e della Rassegna. Il sapere sociale del lavoro radicato nel territorio del contesto fasanese - afferma la presidente dell’UTL - rappresenta l’elemento costitutivo di un sistema di rapporti di natura comunitaria, che nasce nelle botteghe. Queste ultime sono gli ambienti, dove la qualità del lavoro manuale è particolarmente sentita dagli attori protagonisti del processo di lavorazione del manufatto artigianale. Infatti, - seguita Palmina Cannone - le azioni poste in essere, durante la realizzazione di un prodotto tipico della tradizione locale, sono orientate alla creazione di un bene comunitario, il cui valore economico e simbolico è strettamente legato, da un lato, alla bravura e creatività dell’artigiano e, dall’altro, alla sua utilità sociale, riconosciuta dalla comunità. La bottega dell’artigiano è un contesto socio-fisico in cui il sapere sociale, trasmesso attraverso le generazioni, esercita ancora una funzione di integrazione del lavoro e delle relazioni comunitarie.

Ripensare lo sviluppo locale, in termini di cooperazione tra gli attori che operano nell’ambito di un determinato contesto socio-territoriale, significa: elaborare, secondo una prospettiva comunitaria, nuovi progetti miranti a valorizzare le risorse e potenzialità del sistema lavorativo locale. Lo sviluppo deve rafforzarsi nelle persone, nei gruppi sociali e nei soggetti che vivono il territorio in tutte le sfaccettature. La relatrice, Rosanna D’Urso, napoletana verace, ha conseguito la laurea in sociologia con il massimo dei voti. Specializzata in metodologia e tecnica della ricerca sociale con utilizzo di principali software gestionali, ha svolto funzioni in svariati ambiti lavorativi, interessandosi alle problematiche afferenti gli anziani. Si è perfezionata come Educatrice di persone affette da disturbi dello Spettro Autistico e di minori in comunità alloggio di area penale. Si definisce una esploratrice del sapere in tutti i campi culturali. Spirito eclettico, amabile e superattiva, non difetta di estro e curiosità verso ogni forma di sapere. L’evento è aperto a tutti coloro che esibiscono il green pass e sono muniti di mascherina.