Alla 51ª Mostra Fasanese dell’Artigianato l’UTL incontra il criminologo Emanuele Esposito

“Il lavoro dopo il Covid con collegamento alle economie sane inquinate dalle organizzazioni criminali” è la tematica che l’UTL propone a latere della 51ª Mostra Fasanese dell’Artigianato.

Mercoledì 11 agosto 2021, alle ore 19.00, nel Palazzo dei Congressi della Selva di Fasano, la presidente della locale Università Palmina Cannone colloquierà, su questo scottante argomento, con il dott. Emanuele Esposito, criminologo, di Avellino. Interverranno: il dott. Giuseppe Pace, vicepresidente della Provincia di Brindisi; l’avv. Luana Amati, assessore alle Attività Produttive del Comune di Fasano; Adelaide Forcella, presidente dell’Ass. Maestro Artigiano.

Il relatore, dopo aver conseguito la laurea in Pedagogia presso l’Università degli Studi di Salerno, si specializza nei seguenti settori: Criminologia Clinica presso l’Università degli Studi di Genova; Metodi e Tecniche di prevenzione e trattamento delle devianze giovanili, presso il Centro Studi e Ricerche sulla Devianza di Colico; Mediazione Familiare presso il Centro Nexus di Napoli. È anche Socio Ordinario dell’Associazione Nazionale Criminologi e Criminalisti, e Criminologo Specializzato in Pedagogia Forense. Autore di numerose pubblicazioni su riviste di settore, negli ultimi anni, ha sviluppato i suoi interessi di studio sulla Vittimologia e sul rapporto tra Educazione e Diritto. Ha svolto docenze come esperto di Criminologia Minorile presso varie Università Italiane. Ideatore e supervisore di gruppi di lavoro presso varie Organismi pubblici e Privati. Inizialmente funzionario presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, successivamente come Direttore di Servizio Minorile (sino all’1 aprile 2018 ), presso il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità. Ultima sede di servizio: Centro di Prima Accoglienza Napoli. Ama la buona musica, in particolare quella classica, e si diletta da autodidatta nel suono della tastiera. Ama il mare, l’Arte ed è molto interessato alla cultura dei luoghi in cui ha occasione di vivere. Ciò gli ha consentito di adattarsi alle diverse destinazioni di Servizio lungo lo Stivale. Ha scoperto l’Università del Tempo Libero di Fasano attraverso i canali social, divenendone socio e docente della stessa. Da poco si è trasferito a Torre Canne per trascorrere gli anni del pensionamento. Amabile, cortese, sempre positivo, ha un sorriso che lo rende carismatico. L’evento è aperto a tutti coloro che esibiscono il green pass.