«Books, rock & songs», tante emozioni a Casina Municipale sulle note di Lucio Battisti

Buona anche la seconda, dopo il successo della prima serata a Casina Municipale per la rassegna «Books, rock & songs». Tanto pubblico, molti applausi e le emozioni di una musica che ha attraversato il tempo emozionando generazioni e generazioni.

L’appuntamento di lunedì 12 luglio è stato dedicato a Lucio Battisti con il live di Pietro Verna e la presentazione del libro «Il nostro caro Lucio» con l’autore Donato Zoppo. Gli artisti hanno ripercorso la vita di uno dei più apprezzati cantautori italiani sulle note delle canzoni più belle e più famose: «Non sarà un’avventura», «Il mio canto libero», «I giardini di marzo», «Il tempo di morire», «Emozioni». Tutti i successi sono stati intervallati dal racconto della vita dell’artista: dall’esplosione del primo 45 giri fino all’arrivo al grande pubblico, al rapporto con Mogol, alle motivazioni che hanno portato la sua musica a incantare platee diverse negli anni: giovani, adulti, adolescenti che proprio sulle sue note sono diventati grandi.

Lunedì prossimo la rassegna continua con il terzo appuntamento dedicato a Giorgio Gaber con live di Domenico Mezzina e la presentazione del libro «L’Italia del signor G» con l’autore Fulvio Frezza (inizio alle 21, biglietto unico 5 euro) sempre a Casina Municipale. La rassegna è organizzata dal Comune di Fasano in collaborazione con Teatro Pubblico Pugliese, Bass Culture, Casina Municipale, I Presidi del libro e la Biblioteca di Fasano e rientra nel programma Wow! Fasano, il cartellone di eventi dell’amministrazione comunale per i mesi estivi.

«I consensi della seconda serata ci entusiasmano confermando la scelta vincente di unire la magia delle note alla forza del racconto – dice l’assessore alla Cultura Cinzia Caroli –. La musica di Battisti ha appassionato i presenti che hanno potuto conoscere chicche poco note sulla vita del cantautore. Anche l’appuntamento di lunedì prossimo su Gaber sarà imperdibile e ci consentirà di apprezzare lati nascosti dell’artista, ripercorrendo le tappe più significative della sua carriera».

Domenica 18 invece, sempre Casina Municipale ospiterà il terzo appuntamento della rassegna «La Casina dei Ragazzi» organizzata in collaborazione con Teatro Pubblico Pugliese e Casina Municipale (info e biglietti www.teatropubblicopugliese.it ). L’appuntamento è di quelli da non perdere. In scena ci sarà «Il carro dei comici» in «Biancaneve e l’ottavo nano» con la straordinaria partecipazione di Oreste Castagna. «Il successo delle due rassegne è la dimostrazione del riconoscimento del valore qualitativo degli appuntamenti proposti – sottolinea il sindaco Francesco Zaccaria – e della scelta giusta di incastonarli in una cornice suggestiva come quella di Selva nel segno, come sempre, della valorizzazione dei nostri luoghi più belli».