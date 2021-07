A “LibriAmo…tra gli ulivi” Federica Angeli e Dino Cassone insieme per un “Aperitivo fatale”

Un “Aperitivo fatale” sarà quello offerto idealmente questa sera durante il terzo appuntamento nella suggestiva cornice di Masseria San Giovanni, in c.da Ottava, di LibriAmo…tra gli ulivi! .

La rassegna letteraria è promossa dall’imprenditrice fasanese Laura De Mola e organizzato dal locale Mondadori Point. Questa volta l’ospite è di casa, perché si tratta del giornalista e scrittore Dino Cassone che presenterà la sua nuova commedia gialla, dal titolo appunto Aperitivo Fatale (Les Flaneurs Edizioni). A intervistare il nostro collaboratore di testata sarà una collega illustre: Federica Angeli, ormai di casa nella nostra Fasano. Non mancheranno alcune sorprese, come ci ha rivelato lo stesso autore, che sono ormai il suo marchio di fabbrica.

In breve la trama (dalla quarta di copertina): A Rosicano Placido Visone, marito tradito della fascinosa dark lady Venere Rimessa, muore dopo aver assaggiato un po’ del Vermut Solitario che ha ricevuto per posta. Tutti i sospetti e gli indizi convergono su Carlo Limone, veterinario nonché amante di lei, ossessionato e rancoroso. Ma è davvero lui il colpevole? Toccherà di nuovo al maresciallo Sapone seguire il caso, supportato stavolta non solo da sua moglie Margherita ma anche dal brigadiere Cimino, che nel frattempo deve destreggiarsi fra ex, amici immaginari e nuove fiamme. E sarà di nuovo la tremenda Pacifica Diavoli, con i suoi scoop, a raccontare al paese ogni dettaglio di questo triangolo “velenoso”.

Inizio ore 18.00. La partecipazione sarà possibile esclusivamente previa prenotazione (informazioni tramite mondadorifasano@gmail.com o chiamando al numero 080 567 2761).