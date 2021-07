Con Rocío Muñoz Morales prende il via a Fasano la rassegna “LibriAmo…tra gli ulivi!”

Al via giovedì 8 luglio alle ore 19, nella suggestiva cornice di Masseria San Giovanni, in c.da Ottava, la rassegna LibriAmo…tra gli ulivi!, promossa dall’imprenditrice fasanese Laura De Mola e organizzato dal locale Mondadori Point. E si comincia con un volto noto del cinema e della tv: l’attrice spagnola Rocío Muñoz Morales, che presenterà il suo primo romanzo, Un posto tutto mio (Sonzogno). A dialogare con lei sarà la giornalista di Telenorba, Maria Liuzzi.

Un romanzo che non è un’autobiografia, come la stessa neo scrittrice ha dichiarato, sebbene siano mescolati alla finzione episodi della sua vita. «Ho sempre amato le sorprese, amato sorprendere ed essere sorpresa a mia volta. Ecco perché ho provato un brivido quando ho scoperto in me, per la prima volta, il desiderio di scrivere. Ho capito che avevo davanti il momento giusto per impugnare una penna e assecondare quella incontenibile voglia di narrare senza etichette, senza filtri, senza pregiudizi, raccontare me stessa anche mentre mi emoziono nell’atto di creare una storia che tanto ricorda il viaggiare: un atto rivoluzionario che parte dalle mie profondità per raggiungere il mondo esterno attraversando strade sconosciute, incrociando gli sguardi di quella gente che talvolta ama perdersi in un libro, proprio come me». Così si legge nel post sul suo profilo Instagram.

Protagonista della storia è Camila che dopo aver ricevuto in eredità dalla madre una parte di masseria a Salianto, un piccolo paese della Puglia, decide di restarvi il tempo necessario per vendere. Eppure qualcosa, forse un antico segreto, la spinge a rimanere per sempre in questa terra “dove la brezza profuma di mare e fichi maturi”.

La partecipazione sarà possibile esclusivamente previa prenotazione (informazioni tramite mondadorifasano@gmail.com o chiamando al numero 080 567 2761). Inoltre per questo evento ci sarà la possibilità di restare in struttura per una cena, su prenotazione, al costo di 50 euro e per un massimo di 120 persone.