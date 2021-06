L’UTL presenta la sua nuova pubblicazione “Scrittori in erba”

Oggi, mercoledì 30 giugno 2021, alle ore 18,30, dopo un lungo periodo di chiusura forzata, a causa della grave emergenza pandemica, l’Università aprirà nuovamente la sua sede ai Portici per presentare, nella propria Sala convegni, la sua nuova pubblicazione Scrittori in erba.

Naturalmente saranno osservate tutte le norme anticovid: sanificazione dell’ambiente, mascherine, e distanziamento.

Durante il lockdown l’Università non è mai andata in vacanza, seguitando la sua variegata attività con la DaD, e presentando eventi, mostre e iniziative online di alto spessore culturale.

Il Corso di “Scrittura Creativa”, tenuto brillantemente dal preside Antonio Carbonara presso l’Università del Tempo Libero di Fasano, negli anni accademici2018/19, 2019/2020, 2020/2021, «ha catalizzato - afferma la presidente Palmina Cannone - così tanto l’attenzione dei corsisti, da produrre eccellenti testi letterari in prosa e in versi».

Nel “laboratorio creativo” i discenti, con tante primavere vissute, si sono calati in una dimensione dell’essere, che è espressione del sé. Hanno inventato storie, poesie, creato mondi, personaggi, rivelando il loro cosmo interiore. Perché si scrive? Per ricercarsi, per colmare lacune esistenziali, per scoprire a che punto si è capaci di mettersi a nudo. Il testo narrativo o poetico è la percezione della realtà in modo originale. Si scrive per indagare ed esplorare il pianeta che ci circonda con la propria sensibilità. Si evocano immagini, odori, sapori, pensieri, parole, stati d’animo, ricordi. “Si scrive perché si ha qualcosa da dire”, sostiene con saggezza lo scrittore R. Carver. La scrittura creativa è quel genere che va al di là della normale scrittura tecnico-professionale; è sia un atto artigianale che creativo. Chi scrive è come l’artiere, deve essere un abile conoscitore della propria arte. Oltre all’acquisizione delle tecniche narrative, deve possedere quel quid in più, quell’elemento imponderabile, quel talento necessario a coinvolgere tutta la dinamica del pensiero.

I testi, raccolti nel presente volume, sono stati prodotti da: Onia Angiulli, Genina Barletta, Angelo Girolamo, Peppino Greco, Pino Pantaleo, Piero Pellegrini, Mina Trisciuzzi, Madia Vinci, e Marelda Iacovazzi, che purtroppo non è più tra noi.

A lei sarà dedicata la serata perché l’Università, oltre a essere una Scuola di Educazione permanente, è una grande famiglia in cui il socio è al centro dell’attenzione e in cui tutti si rispettano e si vogliono bene con sentimenti di amicizia. Una famiglia in cui si concretizzano i sogni tenuti a lungo nel cassetto. Ai corsisti sarà offerto in omaggio il volume.

La manifestazione è aperta a tutti nel numero consentito dalle vigenti norme.

L’apertura della sede dell’Università fasanese è un segnale di Speranza e di Rinascita, un auspicio di ritorno alla normalità.