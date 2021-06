A Pezze di Greco incontro sul tema “Transizione ecologica per il settore olivicolo”

“Dalla produzione alla trasformazione: la transizione ecologica per il settore olivicolo”. Questo titolo e tema dell’evento, nell’ambito del G20, promosso da Cia-Agricoltori Italiani per oggi, venerdì 25 giugno, alle ore 11, che si terrà in Puglia, presso il Frantoio Ipogeo Lama del Trappeto, in località Pezze di Greco a Fasano.

L’iniziativa si svolgerà on line e sarà trasmessa in streaming, sul canale YouTube dell’organizzazione, collegandosi a questo link: https://youtu.be/mJPlYhlccZg.

Nel dettaglio, dopo l’introduzione di Gino Catania, Presidente GIE Olio di Cia, ci sarà la relazione su “Approccio globale al tema della sostenibilità e dell’innovazione nel sistema olivicolo-oleario” a cura di Luca Sebastiani, Direttore Istituto Scienze della Vita - Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

Racconteranno esperienze di sostenibilità i produttori di Cia: Gionni Pruneti, Azienda Agricola Frantoio Pruneti e Alfio Consoli, Azienda Consoli Frantoio Oleario.

A seguire la tavola rotonda con Dino Scanavino, Presidente nazionale Cia; Giuseppe Ciotti, Direzione generale dello sviluppo rurale - Mipaaf; Gennaro Sicolo, Presidente Italia Olivicola; Benedetto Fracchiolla, Presidente Finoliva Global Service; Ellie Tsiforou, Direttore Generale Gaia Epicheirein; M. Younes Bellahcen, Direttore Generale di LAMAASSIRA gruppo Domaines Zniber e Donato Pentassuglia, Assessore Agricoltura Regione Puglia.

Modera i lavori Michelangelo Borrillo, Giornalista del Corriere della Sera.