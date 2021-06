Ieri 9 giugno, presso la sede del Consiglio Regionale della Puglia di Bari, si è svolta la cerimonia di consegna delle borse di studio del 14° concorso indetto da AICCRE PUGLIA (ASSOCIAZIONE ITALIANA CONSIGLIO dei COMUNI e delle REGIONI d’EUROPA) alla quale hanno partecipato studenti e rappresentanti di istituti provenienti da tutta la Puglia.

Il concorso, (sospeso lo scorso anno a causa dell’emergenza sanitaria) Patrocinato dalla Presidenza del Consiglio Regionale della Puglia, era indirizzato agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della regione e aveva per tema “ORIGINI, RAGIONI, FUTURO DELL’UNIONE EUROPEA”. Agli studenti è stato chiesto di riflettere sulla tematica proposta attraverso la realizzazione di opere grafiche, multimediali, pittoriche o scritte, allo scopo di promuovere e diffondere i valori e i principi fondanti dell’Unione Europea, in uno scenario, come quello che viviamo oggi, caratterizzato da divisioni, disorientamento e contrasti sociali.

Sono intervenuti Loredana Capone, presidente del Consiglio Regionale, Cristian Casili, vice presidente del Consiglio Regionale, Giuseppe De Tommaso, giornalista ed ex direttore de “La Gazzetta del Mezzogiorno”, Giuseppe Valerio, presidente Aiccre, Giuseppe Moggia, vice presidente Aiccre.

Tra i 6 premiati con una borsa di studio del valore di 500 euro, ex aequo, spiccano i nomi di due studenti del quarto anno del corso di Grafica e Comunicazione dell’I.T.E.T. Salvemini di Fasano, Roberto Brunetti e Luca Mileti che hanno presentato delle opere grafiche ispirate al tema proposto. Un altro successo per il corso di Grafica del Salvemini.

L’AICCRE è l’Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa, ha sede in Roma ed è l’associazione nazionale che raccoglie liberamente in modo unitario le Regioni, i Comuni, le Province e le sue altre rappresentanze elettive di Comunità locali (Aree metropolitane, Circoscrizioni, Comunità montane) nel loro impegno a operare per la costruzione di una Federazione europea fondata sul pieno riconoscimento, il rafforzamento e la valorizzazione delle autonomie regionali e locali.

http://www.aiccrepuglia.eu/