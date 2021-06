Cerimonia di premiazione per “Start Up Competition” all’ITET Salvemini di Fasano Copyright: n.c.

Si è tenuta ieri, lunedì 7 giugno, presso l’Auditorium dell’ITET Salvemini di Fasano, la cerimonia di premiazione per “Start Up Competition”, attività di formazione svolta nell’ambito delle iniziative previste nei PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento).

L’incontro presieduto dalla dirigente del Salvemini Maria Convertino ha avuto come ospiti di rilievo il Dottor Michele Carriero, consulente aziendale, referente per la Camera del Commercio di Brindisi e membro del Comitato Tecnico Scientifico del Salvemini e l’editrice Laura De Mola, titolare del Mondadori Point in Fasano in qualità di imprenditrice e sponsor dell’evento.

L’anno scolastico non ha reso facile la realizzazione di percorsi di raccordo tra scuola e mondo del lavoro, tuttavia la caparbietà e l’impegno dei docenti referenti, il prof. Pasquale Nardelli e il prof. Gianluca Greco, hanno reso possibile l’attuazione di una bella finestra sull’imprenditoria e sui percorsi di accompagnamento che sono funzionali al suo sviluppo a servizio dei più giovani.

Il prof. Nardelli ha così riepilogato l’attività svolta in collaborazione e sinergia tra tutti i docenti dei vari Consigli di classe: #IOPENSOPOSITIVO - Educare alla finanza, “Si può fare- dalla genesi alla creazione d’impresa”, l’incontro col Centro territoriale per l’impiego di Ostuni, l’incontro con l’Avv. Filippo De Miccolis Angelini, presidente Coldiretti della Provincia di Brindisi sul Turismo Sostenibile-Agriturismo, i Seminari sulla cultura d’impresa, l’incontro con l’arch. Beniamino Attoma Pepe e i docenti Elvira Pisanelli, Valentina De Carolis sul FAI e Turismo Ambientale e infine il Concorso per la creazione di Start Up Innovative che ha portato alla premiazione di oggi.

A tutti i ragazzi è stato consegnato un attestato di partecipazione al concorso. La valutazione del business plan prodotto dagli alunni delle quinte classi per il concorso “Start Up Competition” ha portato all’individuazione di tre idee vincenti abbinate a delle motivazioni riportate da Michele Carriero:

COSMEGREEN di Greta Ymeri e Ilaria Colucci - L’idea imprenditoriale va a sostegno del territorio di appartenenza e tiene conto di più aspetti degli Obiettivi dell’Agenda 2030. In particolare garantisce l’uguaglianza di genere, la crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile e garantisce modelli sostenibili di produzione e di consumo. (Obiettivo 5, Obiettivo 8, Obiettivo 12) Apulia Events & Communication di Enrico Fanizza Michele Lanzellotta Valerio Zegrini , Christian Angelini Vito Caramia, Hanibal Tsegai, Martino Sansonetti

L’idea imprenditoriale coglie aspetti innovativi legati al mondo della comunicazione aziendale e all’organizzazione di eventi attraverso l’attivazione di una serie di servizi dinamici e attenti ai cambiamenti epocali. Promuove un’innovazione equa, responsabile e sostenibile nell’ottica dell’Obiettivo 9 dell’Agenda 2030.

Teca Edile srl di Teresa Potenza e Carla Fanelli

L’idea di impresa, apparentemente semplice, sostiene l’Obiettivo 7 dell’agenda 2030 assicurando l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni.

Il dirigente scolastico, prof.ssa Marella Convertino, ha ringraziato per la collaborazione nell’attivazione dei PCTO la Camera di Commercio di Brindisi, rappresentata dal dott. Michele Carriero, referente prezioso e indispensabile per la scuola in un momento di grande difficoltà nello svolgimento di attività laboratoriali finalizzate all’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.

Subito dopo ha dato seguito ad una ulteriore premiazione che abbina al lavoro svolto dai ragazzi per il business plan il riconoscimento di una premialità a conclusione del loro percorso formativo quinquennale. Pertanto, grazie ai premi messi a disposizione da Laura De Mola per Mondadori Point sulla base dell’impegno profuso negli anni, della linearità del loro percorso scolastico e delle potenzialità e attitudini di ciascuno di loro sono state individuate le seguenti Individualità: Greta Ymeri (VT), Enrico Fanizza (VC), Teresa Potenza (VT).

Laura De Mola, al termine dell’incontro ha invitato tutti i ragazzi a non smettere di sognare e a non arrendersi mai, confidando nelle proprie idee nonostante le difficoltà del momento storico.

A tutti i ragazzi, ormai prossimi all’esame di Stato, va l’augurio di tutti i convenuti.