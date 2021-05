“La strada non è una giungla” è un progetto ASL/Regione Puglia inserito nel Catalogo del Piano strategico per la promozione della salute nelle scuole, coordinato da Pierpaolo Bonerba, responsabile del Centro Regionale di monitoraggio della sicurezza stradale.

La Dirigente Scolastica Maria Stella Carparelli da ben quattro anni conferma l’adesione a tale progetto perché molto formativo per i contenuti inerenti la sicurezza stradale e i comportamenti a rischio. Referente del progetto è la prof.ssa Domenica Liuzzi. Il gruppo di progetto è composto dai proff. di Scienze Motorie Sergio Musa, Luca Cantoro e Domenica Argese.

L’attività progettuale, che ha visto l’adesione di 99 Istituti e 8.621 studenti tra gli 11 e 18 anni, di tutte le province pugliesi, è stata molto interessante ed innovativa nella metodologia. Ha coinvolto in un sano agonismo online, tutte le classi seconde dei Licei.

L’attività è stata svolta durante le ore curriculari di Scienze Motorie e da remoto.

Gli obiettivi del progetto sono stati la promozione della sicurezza e cultura stradale e il senso di responsabilità e consapevolezza delle proprie azioni attraverso un dispositivo ludico-didattico con l’utilizzo delle tecnologie digitali.

Il progetto è stato realizzato su piattaforma web contenente sia la sezione teorica che la sezione ludica con la presenza di un gioco quiz-multimediale a risposta multipla.

L’allenamento ai quiz è cominciato lo scorso anno, ma a causa del Covid si è ricominciato nel mese di settembre/ottobre ed ultimato con la partecipazione alle Olimpiadi della Sicurezza Stradale a partire dal 23 novembre sino alla fine dello stesso mese.

Hanno vinto gli alunni della classe IIA scientifico: Paolillo Damiano (I° provinciale e II° Regionale), Di Toma Antonio (II° provinciale e III° Regionale), della classe IIE le alunne Giannoccaro Jessica (V provinciale) e Carparelli Angela (VI provinciale).

L’ASSET ha premiato i suddetti alunni mercoledì 26 maggio 2021 nella sede della Regione Puglia alla presenza dell’ingegnere Bonerba, dell’assessore alla Mobilità Anita Maurodinoia e di Valentina Romanazzi e Anna Brunetti, in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico regionale per la Puglia con i seguenti premi: una bicicletta al primo classificato, caschi e buoni per tutti, un computer ed attestato alla scuola e gadget per tutti le classi che hanno partecipato.

Il progetto ha riscosso molto successo ed è stato seguito ed apprezzato tantissimo dai genitori.