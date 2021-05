Il “Da Vinci” celebra le iniziative di resilienza di una scuola che non si è mai fermata

“Per aspera ad astra: dalle asperità alle stelle”.

Mai espressione è stata più adatta per definire questo tempo storico di resilienza, il tempo di un cielo da esplorare a piccoli passi intravedere la luce degli astri. Ma la comunità del “Da Vinci” non si è fermata: il Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria Stella Carparelli, i Docenti, i ragazzi e le famiglie, preziosissimo supporto all’attività didattica, hanno dimostrato di saper nuotare controcorrente, sfidare le avversità e, per riprendere l’espressione dantesca, “riveder le stelle”.

È per questo che, giovedì 27 maggio alle 18.00, nel corso di un evento in diretta Social, si celebreranno le iniziative di resilienza di una scuola che non si è mai fermata, attraverso istantanee di eccellenza che hanno visto coinvolte tutte le componenti della comunità fasanese.

In primis la premiazione del concorso dedicato al tema del cyberbullismo, versante su cui il “Da Vinci” è da sempre impegnato grazie all’opera della prof.ssa Domenica Liuzzi.

Per l’occasione sarà presentata un’edizione unica (100 pagine!!!) e davvero speciale della rivista “Inchiostro Vivo”, interamente dedicata al tema del tempo. Guidato dalla prof.ssa Teresa Cecere, conta su un ricchissimo palmarés ed è l’unico giornale ad essere parte del Circolo della Stampa di Fasano. La rivista è consultabile/scaricabile on line dal sito dell’Istituto www.leonardodavincifasano.edu.it .

Seguirà un omaggio al progetto “Intrecci di musica e letteratura”, guidato dai proff. Michele Iacovazzi, Mina Corelli, Mara Ferrara, Ottavio Savoia, che quest’anno ha celebrato i 700 anni della morte di Dante con un itinerario teatrale che si è snodato in varie e bellissime location del nostro territorio, attraverso monologhi che hanno fatto rivivere le atmosfere delle tre cantiche del poeta fiorentino.

Istantanee di vita, dunque, ma anche della bellezza di educare. Senza fermarsi.