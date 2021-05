Torna la mostra di antiquariato e collezionismo “Testimoni di un tempo che fu”

L’associazione “Iniziative per Fasano” dopo il successo ottenuto lo scorso anno, organizza la seconda edizione della mostra di antiquariato e collezionismo dal nome “Testimoni di un tempo che fu”.

La mostra sarà aperta al pubblico nei giorni di mercoledì 2 giugno e domenica 6 giugno 2021 dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30.

L’evento si terrà a Fasano, presso il Chiostro dei Minori Osservanti (adiacenze Chiesa di S. Antonio).

L’associazione racconterà attraverso oggetti, lavori manuali e documenti la vita di un tempo a Fasano; storia di un popolo di nobili sentimenti, attaccato alla famiglia, al lavoro ed alle sue radici.

La mostra ha l’intento di dare una visione ai partecipanti, di oggetti manufatti ed utensili, che un tempo venivano adoperati per uso domestico o per dare valore ad eventi e cerimonie; come testimoni di un tempo che fu, capaci di raccontare vita, costumi e tradizioni di un popolo che ha insegnato valori, che non potranno mai essere dimenticati.