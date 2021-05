Oronzo Liuzzi espone alla Mostra Internazionale “Fluxus There Lives 2021!” al Museum Contemporary Art Dmltrovskaya di Rostov on Don in Russia, a cura di Alexander Lishnevsky.

Art book, Mail Art, Fluxus box, Fluxus book, Object book, opere che fanno parte della collezione dell’artista Svetlana Pesetskaya dal 2009.

La mostra si è inaugurata il 14 maggio 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=c5x_1LN9izc&feature=share&fbclid=IwAR32f7pE8Twtbi11kOK6EASw7rREuNOCW7ggf-mY5E0OnzE5uee9etZ8FRc