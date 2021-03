Questa sera torna il magazine radiofonico "Eccetera, eccetera"

Questa sera alle ore 21 torna l'appuntamento con "Eccetera, eccetera" il magazine di attualità di Radio Diaconia InBlu. La puntata del magazine radiofonico sarà l’occasione per fare il punto sul piano vaccinale in Puglia e della sua implementazione presso i vari hab allestiti a Fasano e in tutta la regione e per approfondire l’attuale situazione sanitaria nella ASL di Brindisi.

Ospiti della puntata:

- prof. Pier Luigi Lopalco, assessore regionale alla Sanità - Puglia

- dott. Giuseppe Pasqualone, Direttore Generale ASL Brindisi

È possibile seguire la puntata in diretta radio sulle frequenze FM 94.4 e 92.7 (per le province di Bari e Brindisi) oppure in streaming su Facebook e sulla smart-tv tramite YouTube sulle pagine di Radio Diaconia InBlu.