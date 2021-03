L’UTL dà vita ad una Video-Mostra sulle tradizioni pasquali

Per il secondo anno consecutivo, a causa della pandemia e del lockdown, non potremo godere delle tradizioni che, nel periodo quaresimale, ci accompagnavano fino a Pasqua.

Erano un forte collante che univa la comunità fasanese nell’humus delle radici. Era un ripercorrere gesti e parole della fede e della preghiera dei nostri padri.

Pertanto, al fine di mantenere viva la fiammella di questo forte legame con il passato, l’Università del Tempo Libero ha allestito nella propria Sala Convegni la Video-Mostra “Dalla Quaresima a Pasqua. Simbologia, Pathos, Rinascita nelle tradizioni fasanesi”.

Le installazioni artistiche sono state curate, dopo un’attenta ricerca, dalla consigliera Giovanna Acquaviva e dai soci Pasquina Calandrella, Annarosa Cincavalli e Giuseppe Di Bello.

La vetrina si snoda tra piccole quarantane, fantocci rappresentanti le vedove di Carnevale, un po’ streghe, un po’ portafortuna. Tra loro c’è un’infermiera a ricordare l’emergenza pandemica da Coronavirus. Compare la pignatta, protagonista della Festa della Pentolaccia, tipica della prima domenica di Quaresima. E ancora: il falò di San Giuseppe; la battola o “tric-trac” attrezzo in legno, che in Quaresima sostituiva le campane, il cui batacchio veniva legato; e una grattugia a indicare il digiuno e l’astinenza dalle carni e dal formaggio nel periodo quaresimale.

Proseguendo l’iter ci si imbatte in una bacinella a simboleggiare la lavanda dei piedi in Coena Domini del Giovedì Santo. A seguire i diorami pasquali di Giuseppe Di Bello e di Annarosa Cincavalli, relativi ai Sepolcri del Venerdì Santo. Il primo è un Sepolcro allestito in una chiesetta fasanese: al centro Gesù nel Getsemani, a destra l’effigie dell’Addolorata e a sinistra Gesù alla colonna. Nel secondo, sistemato su uno scoglio del litorale fasanese, si ammira la Via Crucis con il rosario e i Misteri: Gesù caricato della Croce, al centro Gesù morto nella teca-bara, e l’Addolorata. Tra i due Sepolcri in bella vista il pane del Giovedì Santo, simbolo dell’Ultima Cena e le dodici lampade a sottendere i dodici apostoli. E a fine Quaresima: uova, colombe e cestini eseguiti a mano da Pasquina Calandrella, docente del Laboratorio di “Creazioni artistiche” dell’UTL. In rassegna anche uova pasquali di una collezione privata.

E per finire: la Rinascita a Pasqua con l’ulivo e le colombe della Pace. Una Mostra che esalta le tradizioni. Ricordare è fondante per il senso delle cose. Permette a ciò che facciamo, diciamo, pensiamo, di ritrovare le radici. La memoria di una tradizione è emozionale, simbolica, rituale. A condurre il percorso della Video-Mostra è la voce della presidente Palmina Cannone.

Il video è stato realizzato dal socio Gianni Mastro, direttore di Osservatoriooggi, e si può visionare sui canali social dell’Università: sito www.utlfasano.it, o su www.facebook.com/utlfasano e sul canale Youtube Associazione UTL Fasano.