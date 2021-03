L’UTL in viaggio online con il Sommo Poeta Dante

In ricorrenza del settecentesimo anno della morte di Dante Alighieri (Firenze 1265/Ravenna 1321), l’Università del Tempo Libero di Fasano ha stilato il Progetto “Costellazione Dante” con un programma che dal 1° marzo si sta snodando fino al 25 di questo mese, in cui si celebrerà la “Giornata nazionale del Dantedì”.

In calendario: lunedì 1 - Presentazione del Progetto e del Dantedì; mercoledì 3 - Rileggere Dante; martedì 9 - La nostra eterna Commedia; giovedì 11 - Seguiamo il Poeta nel suo percorso; lunedì 15 - Inferno. Viaggio a termine della notte; giovedì 18 - Purgatorio. Elogio della vita imperfetta; lunedì 22- Paradiso. Il lungo addio a Beatrice; e giovedì 25 – Celebrazione del Dantedì. Il viaggio dantesco in video è condotto dalla presidente dell’UTL, prof.ssa Palmina Cannone. “Considerate la vostra semenza:/fatti non foste a vivere come bruti, /ma per seguir virtute e canoscenza” (Dante, canto 26, Inferno).

Questo il messaggio forte dell’Università fasanese a quanti credono nel valore salvifico della cultura, soprattutto in questo complesso momento pandemico. I video si possono visionare su: sito www.utlfasano.it, o su www.facebook.com/utlfasano e sul canale Youtube Associazione UTL Fasano.