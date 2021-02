La prof.ssa Tempesta ospite del webinar organizzato del "Da Vinci" sul bullismo e cyberbullismo

L’I.I.S.S. “L. da Vinci “di Fasano diretto dalla Maria Stella Carparelli, da anni si impegna nella formazione dei docenti, giovani, genitori, estendendo le sue iniziative anche al territorio, inerente all’uso consapevole della rete, al bullismo e cyberbullismo.

In questo anno scolastico particolare, causa COVID, la Didattica a Distanza, l’uso maggiore della tecnologia, si è voluto dedicare l’intero mese di febbraio (“Mese della Sicurezza in Rete 2021 “indetto dal Ministero) a tante iniziative.

Il Webinar “Lingua ed abusi linguistici né l Bullismo e Cyberbullismo. Le reti amicali, familiari, scolastiche, virtuali” di ieri 25 febbraio, ha visto come relatrice l’illustre prof.ssa Immacolata Tempesta, docente ordinario di Sociolinguistica dell’Italiano all’Università del Salento.

All’inizio del Seminario la Dirigente Carparelli ha salutato ed introdotto l’importanza della tematica, della parola, delle iniziative programmate, poi la prof.ssa Mimma Liuzzi, referente insieme al Prof. Stefano Di Tano del Bullismo e Cyberbullismo, ha presentato l’ampio curriculum della docente salentina.

L’alluna Elena Di Geronimo della classe IVA scientifico, ha letto le domande pervenute durante il webinar.

«Bullismo e Cyberbullismo - ha affermato la prof.ssa Tempesta nel seminario – sono due parole diventate ricorrenti tra noi, ma anche sui social e sulla stampa. Bisogna sottolineare che internet non è un diavolo da cui sfuggire, bisogna parlare dell’uso non corretto che si fa di esso e degli aspetti positivi, dei vantaggi, a partire dalla comunicazione.

Il linguaggio giovanile – afferma la docente – è ludico, è transitorio, è specifico, è una varietà positiva; quando esce dai suoi specifici schemi, quando diventa esagerato entra nella violenza, aggressività allora diventa pericoloso.

Fin da piccoli – continua – ci costruiamo l’immagine sociale e questa viene approvata dalla comunità esterna e poi conservata. Gli adolescenti, costruendo la loro immagine sociale dovrebbero fare attenzione a non distruggere quelle degli altri. Con l’uso corretto della lingua italiana si può rafforzare l’immagine sociale di una persona, diversamente la possiamo distruggere».

A conclusione del “Mese della Sicurezza in rete 2021”, il 2 marzo scade il Concorso interno per docenti, alunni e genitori dell’I.I.S.S. “L. da Vinci”, nonché per esterni come “Fuori Concorso “, sul tema “Il mondo della rete: opportunità e rischi”.