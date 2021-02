“L’Arte in maschera”, mostra a cura dell’Università del Tempo Libero

La locale Università del Tempo Libero di Fasano, in occasione del Carnevale, nonostante questa triste realtà pandemica, ha promosso una iniziativa in collaborazione con l’Associazione Calliope, per animare il centro storico.

Nello Studio d’Arte, in via del Balì n.2, ha allestito la Mostra: Installazioni artistiche “L’Arte in maschera” con la personale fotografica di Martino Murat, alcuni costumi carnevaleschi di Carmen Cofano, e un grazioso teatrino delle marionette, realizzato da Anna Rosa Cincavalli.

La Mostra sarà inaugurata, mercoledì 3 febbraio 2021, alle ore 18,00, alla presenza del sindaco di Fasano Francesco Zaccaria e dell’assessore alla Cultura Cinzia Caroli. Interverranno: Mariateresa Maggi e Palmina Cannone, presidenti rispettivamente di Calliope e dell’UTL. Rimarrà aperta dal 3 al 16 febbraio p. v., ore 18,00 -21,00.

«Le foto sono scatti del Carnevale che si tenne a Fasano l’anno scorso – afferma la presidente Cannone -, foto di visi felici, inconsapevoli della tragedia che di lì a poco avrebbe travolto e stravolto le vite di tutti. Nella sfilata del 2020 si ritrovano tutti gli elementi distintivi e caratterizzanti il mascheramento. Il Carnevale riconduce a una dimensione metafisica che riguarda l’uomo e il suo destino. Esso segna un passaggio aperto tra l’inverno e la primavera ricca di energia e vita, quindi tra gli inferi e i vivi. Alle anime, perché non diventino pericolose - spiega Palmina Cannone -, si prestano dei corpi provvisori, ossia le maschere e i costumi, che assumono un significato apotropaico, nel senso che chi le indossa assume le caratteristiche dell’essere “soprannaturale” rappresentato. Così diventa possibile la comunicazione tra due Cosmi, tra vivi e morti».

Nel contesto della Mostra la presenza del Teatrino delle marionette invita a non perdere l’incanto della magia. Viviamo nell’epoca del tablet, dei giochi elettronici, della DAD, che priva i bimbi delle relazioni, dei contatti fisici. Pertanto, dobbiamo ritornare a fare riscoprire ai nostri fanciulli il fascino delle storie raccontate e drammatizzate nel teatrino dei burattini. Il titolo della vetrina allestita dall’Università di Fasano ha un doppio significato: l’arte, oggi, indossa la maschera di Carnevale e quella tragica del coronavirus, che ha chiuso inesorabilmente le porte di cinema, teatri, musei, mostre, stadi, cancellando ogni forma di eventi culturali. Nonostante la terribile esperienza che stiamo vivendo, però, l’UTL di Fasano con questa mostra offre alla cittadinanza un messaggio di Speranza e di Rinascita. E quel messaggio è proprio nel sorriso delle marionette del teatrino.