L’UTL celebra online la Giornata Internazionale della Memoria

L’Università del Tempo Libero San Francesco d’Assisi di Fasano, quest’anno, celebra online la Giornata Internazionale della Memoria: “Shoah… sopravvivere per ricordarla. Alberto Mieli. Eravamo ebrei. Questa la nostra unica colpa”.

Relazionerà: Palmina Cannone. Interverrà: Il Gruppo di Attività Teatrali dell’UTL, formato da Catia Anglani, Pasquina Calandrella, Grazia Cucci, Elena Digeronimo, Domenico Mileti, Laura Pantaleo e Pasquina Pantaleo, a cura di Irene Sansonetti, docente vulcanica e attiva.

Un contributo iconografico è stato offerto dalla prof.ssa di Storia dell’arte Mirella D’Amico con la sua classe II H della Scuola Media Bianco - Pascoli. Concluderanno la giornata: il chitarrista Gino Guarini e il Trio dell’UTL (alla fisarmonica Antonio Sasso e alle chitarre Pasquale Valente e Gino Guarini), che si esibiranno rispettivamente in “Exodus” e “La vita è bella”.

L’UTL ricorda la Shoah con la realizzazione di video storici, letterari e musicali visionabili sul suo sito www.utlfasano.it, o su www.facebook.com/utlfasano e sul canale Youtube Associazione UTL Fasano. L’Università con la DAD e le continue iniziative collaterali sta riscuotendo apprezzamenti e consensi non solo dalle UTE di Colleferro e Crispiano, con le quali è gemellata, ma da tanti forestieri, dalla Liguria alla Sicilia, che stanno seguendo le sue attività sui canali social Network.

Dalla settimana scorsa la presidente Cannone ha avviato un video-percorso di pillole storiche afferenti: Il concetto di libertà e la figura di Catone l’Uticense; La dittatura, quale degenerazione della forma di stato liberale; La classificazione delle dittature; Gli odierni stati dittatoriali; al fine di pervenire al 27 gennaio con la consapevolezza di ciò che è stato. “Altrimenti la celebrazione sarebbe inutile – spiega Palmina Cannone – e invece dobbiamo conoscere, approfondire la storia, senza lasciarci sopraffare da quell’indifferenza che, ogni giorno, ci induce a sopportare genocidi, guerre, razzismo, violazione dei diritti umani, migrazioni attraverso mari burrascosi di uomini, donne e bambini, che fuggono via da repressioni e regimi totalitari.

Lo sterminio degli Ebrei – seguita la prof.ssa Cannone - effettuato dal regime nazista negli anni del suo dominio in Germania, nel corso del 2° conflitto mondiale, è stato un evento senza precedenti. Shoah significa distruzione. Un evento unico nella Storia e in quella dello stesso Novecento, in cui pur altri stermini sono avvenuti: dallo sterminio degli Armeni durante la 1ª guerra mondiale a quello del regime di Pol Pot negli anni ’70. Questa giornata nasce per commemorare le vittime dell’Olocausto ed è stata designata dalla risoluzione 60/7 dell’Assemblea Generale delle Nazioni unite del 1° novembre 2005, durante la 42ª riunione plenaria. La risoluzione fu preceduta da una sessione speciale, tenuta il 24 gennaio 2005, durante la quale l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite celebrò il 60° anniversario della liberazione dei campi di concentramento nazisti e la fine dell’Olocausto. Si è stabilito il 27 gennaio perché, in quel giorno, le truppe dell’Armata Rossa, impegnate nell’offensiva Vistola-Oder in direzione della Germania, liberarono il campo di Concentramento di Auschwitz”.

Oggi, 27 gennaio 2021, l’UTL ricorda la figura di Alberto Mieli (22/12/1925 – 29/05/ 2018), autore di “Eravamo ebrei. Questa la nostra unica colpa”, Marsilio ed., scritto con la nipote Ester. Un libro di memorie sulla sua esperienza di deportato al campo di concentramento di Auschwitz. Memorie che sono allo stesso tempo terribili nel loro realismo, ma anche del tutto prive di sentimenti di odio e di vendetta. Un racconto straordinario ricco di insegnamenti e speranza. Mieli ha dedicato la sua esistenza a dialogare con i giovani, perché siano essi le sentinelle della libertà e della democrazia. E con Mieli anche l’UTL fa sentire la sua voce, auspicando che le nuove generazioni edifichino un mondo di pace.