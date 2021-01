Il “G. Salvemini” nel video promozionale che unisce gli Alberghieri di Puglia

Sembra di stare da qualche parte, come in stand by, in attesa di sapere, muoversi, andare: spostare il baricentro verso orizzonti a cui guardare assume i contorni dell’ignoto, spinge quasi a desistere dal volgere lo sguardo verso il futuro, come se fosse una chimera.

Ma, proprio ora che l’incertezza e la precarietà dell’esistere sembrano travolgere il corso degli eventi, “ora” è il momento invece di costruire una rete, che sia riparo, aiuto, guida per i nostri giovani.

È quello che fa l’Istituto “G. Salvemini” di Fasano, con la dirigenza della Prof.ssa Maria Convertino, in un’iniziativa che coinvolge gli Alberghieri di tutta la Puglia, nella promozione di un indirizzo di studi fortemente legato alle tradizioni ma contemporaneamente aperto all’innovazione. L’idea del convito, dell’agàpe greca, resiste alla ruvidità del tempo, si materializza nella condivisione di buone pratiche didattiche, partendo dal confronto, dalla certezza di poter offrire la possibilità di una formazione valida, richiestissima nel mondo del lavoro proprio perché calibrata sulle reali potenzialità di una terra meravigliosa, unica per ricchezze naturali, paesaggistiche, enogastronomiche.

Per tutta la durata di apertura delle iscrizioni le emittenti locali diffonderanno un video in cui ad emergere con chiarezza è la necessità di controbattere all’epidemia e all’isolamento che ne deriva con la voglia di pensarlo invece, il proprio futuro, immaginarlo, mettere in atto le strategie per tradurlo in azione, partendo dalla consapevolezza della “scelta”: quella che scaturisce, cioè, dall’aver compreso che la conoscenza, la crescita professionale e umana non possono prescindere dalla storia del proprio territorio e della propria cultura.

Link per il video: https://youtu.be/tZMxB-ZIzqY