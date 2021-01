Ecco i 5 vincitori del concorso di scrittura “Ti scrivo un racconto”

“Ti scrivo un racconto” è il titolo del Concorso di scrittura che l’Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione del Comune di Fasano ha bandito in occasione dell’O-maggio all’infanzia che ogni anno si organizza in città.

Quest’anno, ricorrendo il centenario dalla nascita di Gianni Rodari, il concorso aveva come obiettivo quello di premiare racconti brevi o filastrocche sulla scia proprio dello stile rodariano che i bambini conoscono e apprezzano.

«Sono pervenuti tantissimi racconti e filastrocche anche illustrate - afferma l’assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione Cinzia Caroli - e da quanto mi hanno riferito gli esperti che facevano parte della commissione, è stato davvero difficile selezionarne alcuni.

I bambini hanno dimostrato grande fantasia, accompagnata da uno stile personale e da una capacità creativa non indifferente. Sono lieta di comunicare, i nomi dei vincitori, non senza prima aver ringraziato le docenti esperte di Rodari che facevano parte della commissione e che hanno lavorato per selezionare i lavori, mi riferisco alle docenti Maria Lombardo e Maria Monopoli, a loro va il mio grazie per aver letto tutto il materiale pervenuto e per l’attenzione altissima che hanno posto su questi elaborati. Inizialmente avevamo proposto tre vincitori, ma data la qualità dei lavori e la volontà unanime della Commissione, abbiamo ritenuto di premiare ben 5 lavori».

I vincitori del concorso “Ti scrivo un racconto” sono:

Ilaria Traversa 5ª A Collodi che ha scritto “Indovina Indovinello i misteri di Montebello”

5ª A Collodi che ha scritto “Indovina Indovinello i misteri di Montebello” Francesco Colucci 5ª D Collodi che ha scritto “La buona diversità”.

5ª D Collodi che ha scritto “La buona diversità”. Antonio Ippolito 5ªA Collodi che ha scritto “Festa di compleanno ai tempi del coronavirus”

5ªA Collodi che ha scritto “Festa di compleanno ai tempi del coronavirus” Paolo Cecere 5ªA Collodi che ha scritto “Il coltello della rievocazione del sole”

5ªA Collodi che ha scritto “Il coltello della rievocazione del sole” Noemi D'Aprile 2ª A Scuola Primaria Giovanni XXIII, che ha scritto “La quarantena”

Insieme alle docenti in Commissione e con la partecipazione della poetessa Natalizia Pinto, ieri, domenica 3 gennaio, alle ore 17.00, in diretta dalla Biblioteca Comunale sul profilo Facebook “Città di Fasano”, si è proceduto alla lettura dei testi vincenti.

Giovedì 14 gennaio alle 17:00, sempre presso la Biblioteca Comunale, i 5 giovanissimi scrittori potranno ritirare il loro premio.

«Il mio augurio – conclude l’assessore - e quello delle docenti in commissione è di continuare a coltivare il piacere della scrittura, un augurio che rivolgiamo a tutti i bambini e le bambine della città».

Link video diretta Facebook https://fb.watch/2NZ1eJWQMR/

Link video YouTube https://youtu.be/Oml2-6jXjvI