Si schianta mentre tenta la fuga con un’auto rubata, arrestato un uomo a Fasano

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Fasano hanno tratto in arresto P. C., 53enne del luogo, per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.

In particolare, nel corso della notte, in contrada Lamascopone, gli operanti hanno ingaggiato un inseguimento di circa 6 km di un’Audi S.W. scura, riuscita a fuggire, e di una Alfa Romeo Giulietta, risultata provento di furto in Monopoli (BA) il 20 agosto 2020, il cui conducente a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia battente ha perso il controllo, andando a impattare contro un muretto in cemento. Il P., passeggero, datosi alla fuga, è stato prontamente bloccato dagli operanti nonostante la reazione fisica, mentre il guidatore, abbandonato il veicolo, è riuscito a far perdere le proprie tracce nelle campagne limitrofe.

L’autovettura Giulietta è stata recuperata e sottoposta a sequestro, unitamente a un paio di guanti e un passamontagna indossati dal 53enne. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato tradotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.