Un arresto, una denuncia e una segnalazione amministrativa nel fasanese

I Carabinieri della Compagnia di Fasano, a conclusione di un servizio straordinario di controllo del territorio per la prevenzione dei reati predatori, hanno:

- tratto in arresto P. V., 33enne di Fasano, poiché colpito da un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e contestuale carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Bari, dovendo espiare la pena residua di 2 mesi e 5 giorni di reclusione in relazione ai reati di rapina aggravata commessi in Fasano e Bari nel 2006;

- denunciato in stato di libertà un 33enne di Fasano per guida senza patente. L’uomo, controllato in una via del centro abitato alla guida di un’autovettura, è risultato sprovvisto di patente di guida, poiché revocata;

- segnalato alla Prefettura di Brindisi un 22enne di Fasano per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di 1,2 grammi di hashish, spontaneamente consegnati ai militari operanti, sottoposti a sequestro.

Complessivamente sono stati controllati 84 veicoli e identificate 103 persone, di cui 16 di interesse operativo. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Brindisi.

I Carabinieri della Stazione di Fasano hanno inoltre eseguito un ordine per la carcerazione, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Brindisi, nei confronti di F. O., 57enne del luogo, attualmente sottoposto alla misura della detenzione domiciliare. L’uomo deve espiare la pena residua di 12 anni, 8 mesi e 15 giorni di reclusione per reati contro il patrimonio. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Brindisi.