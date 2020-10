Evade dai domiciliari, arrestato un uomo a Fasano

A Fasano, i Carabinieri della Sezione Operativa della locale Compagnia hanno tratto in arresto per il reato di evasione A. L., 38enne del luogo, in atto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

L’uomo è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione senza alcuna autorizzazione. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato rimesso in libertà e riaccompagnato presso il suo domicilio in regime di arresti domiciliari per la prosecuzione della precedente misura.