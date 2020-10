Coinvolto in un sinistro stradale, rifiuta di sottoporsi all’alcoltest: denunciato un uomo a Fasano

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Fasano, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 45enne del luogo, per rifiuto dell’accertamento della guida in stato di ebbrezza.

In particolare, l’uomo che circolava nonostante la patente sospesa per analogo episodio occorso nell’agosto del 2019, a seguito di un lieve sinistro stradale autonomo in cui è rimasto coinvolto nel corso della nottata alla guida dell’autovettura di un familiare, si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento mediante l’alcooltest.