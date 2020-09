S’intrufola in un’abitazione e ruba un marsupio, arrestato un giovane a Pezze di Greco

I Carabinieri della Stazione di Pezze di Greco hanno tratto in arresto in flagranza di reato, per furto aggravato, un 20enne di origine gambiana residente a Bologna, regolare sul territorio dello Stato.

In particolare, il giovane è stato rintracciato e bloccato, in una via del centro abitato, dove poco prima, dopo essersi illecitamente introdotto all’interno di un’abitazione in ristrutturazione, si era impossessato di un marsupio e uno zaino, contenenti documenti di identità, effetti personali e la somma contante di 30 euro, di proprietà di un operaio 28enne del luogo, che si stava occupando dei lavori di ristrutturazione.

La perquisizione personale effettuata a carico del 20enne ha consentito di rinvenire tutta la refurtiva, successivamente riconsegnata all’avente diritto.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, il giovane è stato rimesso in libertà.