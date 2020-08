Arrestato minorenne a Fasano trovato in possesso di una considerevole quantità di hashish

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Fasano hanno tratto in arresto un 17enne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, il minore, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 394 grammi di hashish, suddivisi in quattro “panetti”, nonché materiale per il confezionamento e la pesatura, il tutto occultato sotto il frigorifero, e sottoposto a sequestro.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria minorile, al termine delle formalità di rito, il giovane è stato tradotto presso il centro di prima accoglienza minorile di Lecce.