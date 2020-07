Arrestato un uomo a Pezze di Greco trovato in possesso di droga e munizioni detenute illegalmente

I Carabinieri della Stazione di Pezze di Greco di Fasano, coadiuvati nella fase esecutiva da un’unità cinofila di Modugno, hanno tratto in arresto un 46enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, denunciato, contestualmente, per detenzione abusiva di munizionamento.

In particolare, l’uomo, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 10,5 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in due dosi, nonché materiale per il confezionamento e la pesatura.

Nel corso dell’operazione, in casa del 46enne, sono state rinvenute anche 33 cartucce di vario calibro, detenute illegalmente.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro. Al termine delle formalità di rito l’arrestato è stato rimesso in libertà, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.