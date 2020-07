Sequestri a Torre Canne di ombrelloni e lettini su spiaggia libera

Kit raccolta differenziata: il Punto di Distribuzione aperto tutti i giorni

Da oggi, venerdì 10 luglio, il ritiro del kit per la raccolta differenziata, sarà più facile, grazie alle nuove date e i nuovi orari. Presso il Punto di Distribuzione per la consegna delle attrezzature per la raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti solidi urbani, collocato