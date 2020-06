Denunciato giovane fasanese per detenzione abusiva di munizioni e di sostanze stupefacenti

A Fasano centro storico e località Selva, a conclusione di un servizio straordinario di controllo del territorio, i Carabinieri della Compagnia di Fasano hanno denunciato un 23enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di munizioni. In particolare, l’uomo, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di:

- 7,60 grammi di marijuana;

- 3 coltelli intrisi di hashish;

- materiale idoneo per il confezionamento;

- due cartucce per pistola, una cal. 6.35 e una cal. 22, illegalmente detenute.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

Nel complesso, sono stati controllati 53 veicoli, identificate 69 persone, di cui 14 di interesse operativo.