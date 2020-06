Viola il divieto di avvicinamento alla ex compagna, disposta l’ordinanza di custodia in carcere

A Lecce, presso la locale Casa Circondariale, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Fasano hanno eseguito un’ordinanza di custodia in carcere, emessa dal Tribunale – Sezione Riesame – di Lecce, nei confronti di un 50enne di Fasano, attualmente ristretto per altro procedimento penale.

Il provvedimento è scaturito dalla richiesta di aggravamento avanzata dagli operanti a causa delle reiterate violazioni al divieto di avvicinamento alla persona offesa cui l’indagato era stato sottoposto in conseguenza agli atti persecutori perpetrati in danno della ex compagna, nei mesi di maggio e giugno 2019.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, l’arrestato permane nella Casa Circondariale di Lecce.