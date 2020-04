Soccorso in stato di alterazione psicofisica, un uomo si scaglia contro i sanitari e i Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Fasano hanno tratto in arresto in flagranza di reato, per violenza e minaccia a pubblico ufficiale, resistenza e lesione a pubblico ufficiale, ubriachezza, M. M., 41enne di origine pakistana in Italia senza fissa dimora, regolare sul territorio nazionale, censito in banca dati.

In particolare, l’uomo, nel pomeriggio di ieri, in Viale Giardinelli, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha insultato e minacciato ripetutamente i militari operanti e il personale sanitario giunti per soccorrerlo su richiesta di un cittadino che lo aveva visto autonomamente accasciarsi al suolo, ha rifiutato di declinare le proprie generalità, ha sferrato, improvvisamente, uno schiaffo al volto a un militare e ha opposto resistenza all’accompagnamento in caserma ove ha perdurato con la propria condotta aggressiva verbale; inoltre, durante il tragitto verso il carcere, ha colpito il finestrino posteriore dell’autovettura di servizio con alcune testate, provocandosi un lieve taglio alla nuca, medicato presso l’ospedale “Perrino” di Brindisi, con dimissioni senza prognosi. L’arrestato, al termine delle formalità rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Brindisi.