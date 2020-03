Arrestato un fasanese a Ceglie Messapica in esecuzione a ordine di carcerazione

I Carabinieri del Comando Stazione di Ceglie Messapica hanno arrestato A. T. 51enne di Fasano in esecuzione a ordine per la carcerazione, emesso dal Tribunale di Brindisi, dovendo espiare la pena di anni 3 e giorni 10 di reclusione, poiché responsabile dei reati di estorsione, minacce, violazione di domicilio e altro, commessi in Fasano tra il 2007 ed il 2018.

L’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Brindisi.