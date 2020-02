Arrestati due giovani fasanesi per cessione di sostanze stupefacenti

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Fasano, coadiuvati dalla locale Stazione Carabinieri hanno arrestato L. L. 24enne e P. P. 27enne del luogo, poiché colpiti da Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere, ritenuti responsabili di aver ceduto in molteplici occasioni piccoli quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un totale stimato in circa 300 grammi.

Il 24enne è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Brindisi, mentre il 27enne è stato sottoposto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari.