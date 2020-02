Arrestato un uomo di Fasano: ai domiciliari per il furto di un’autovettura

I Carabinieri della Compagnia di Fasano hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nelle città di Fasano e Cisternino, con l’esecuzione di posti di controllo e perquisizioni.

L’attività è stata finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati contro la persona e il patrimonio, nonché al controllo della circolazione stradale sulle arterie interessate da maggior traffico per prevenire e reprimere condotte di guida che mettono in pericolo l’incolumità delle persone.

Nell’ambito delle attività i militari hanno arrestato C. L., 35enne di Fasano, poiché colpito da Ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, dovendo scontare la pena di 10 mesi e 9 giorni per furto di autovettura.

L’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.