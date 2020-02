I Carabinieri tra i banchi della scuola: riparte il tour della legalità

I Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Fasano si sono recati presso alcuni istituti scolastici incontrando circa 270 studenti.

È ripartito il progetto “Cultura della legalità” che vede anche quest’anno una fattiva collaborazione tra l‘Arma dei Carabinieri - Istituzione promotrice del progetto – e le scuole insistenti nel territorio.

Il Comandante della Compagnia di Fasano, Cap. Daniele Boaglio, e il Comandante della Stazione di Fasano, Luogotenente C.S. Pietro Pugliese, hanno incontrato gli studenti delle Scuole Primarie Giovanni XXIII e della Scuola Media G. Pascoli per un loro coinvolgimento per la “legalità” ponendosi come guida e come strumento per confrontarsi e crescere insieme.