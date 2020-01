Solidarietà al direttore di BrindisiReport.it Marcello Orlandini

Il direttore Nicola Ingrosso e tutta la redazione di FasanoLive.it esprimono solidarietà al collega e amico Marcello Orlandini, direttore responsabile del giornale online BrindisiReport, per la violenta e vile aggressione subita la notte scorsa in agro di Ostuni mentre svolgeva il proprio lavoro di cronista attento e professionale sul luogo di un grave fatto di cronaca.

Dopo essersi qualificato come giornalista, Marcello è stato malmenato violentemente da alcune persone, riportando lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. Ora è in ospedale nella stessa Città Bianca per gli accertamenti e le cure del caso.

Gli giungano i nostri più affettuosi auguri di pronta guarigione.