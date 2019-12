Servizio di prevenzione “stragi del sabato sera” nel fasanese: denunciata una persona

A Fasano, i Carabinieri della locale Compagnia, a conclusione di un servizio di prevenzione delle c.d. “stragi del sabato sera”, hanno denunciato, per guida in stato di ebrezza alcolica, un 41enne del luogo. In particolare, l’uomo, a seguito di accertamento mediante l’alcoltest, è stato sorpreso alla guida di un’autovettura di proprietà di un familiare, con un tasso alcolemico superiore al limite consentito; ritirata la patente di guida.

Nel complesso, i Carabinieri hanno controllato 21 veicoli, identificato 43 persone, di cui 5 di interesse operativo, eseguito 5 alcoltest e ritirato una carta di circolazione e una patente di guida.