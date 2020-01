Arrestato un fasanese per furto di autovettura e evasione

I Carabinieri della Compagnia di Fasano unitamente a quelli della Squadra Intervento Operativo dell’11° Reggimento “Puglia”, a conclusione del servizio straordinario di controllo del territorio per la prevenzione dei reati predatori, hanno arrestato F. O., 57enne di Fasano, in esecuzione dell’ordinanza cautelare in carcere per furto di autovettura e evasione emesso dal Tribunale di Brindisi.

Nello specifico, le opportune attività d’indagine dei Carabinieri della Stazione di Fasano hanno permesso di appurare che l’uomo, il decorso 27 dicembre, dopo esser evaso dall’abitazione ove era già alla detenzione domiciliare, ha asportato, in quel centro storico, l’autovettura di un pensionato del luogo.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa Circondariale di Brindisi.