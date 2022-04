Nel pomeriggio di ieri, 25 aprile, per cause ancora da accertare, è scoppiato un incendio in via dello zoo nei pressi dello Zoosafari di Fasano.

A prendere fuoco è stato un ulivo secolare, generando preoccupazione e confusione nelle persone giunte numerose a visitare il parco fasanese nella giornata di festa.

Il pronto intervento del personale dello Zoosafari ha arginato la situazione sino all’arrivo del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Ostuni che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la zona.