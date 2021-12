Arrestato cittadino albanese fermato in centro abitato alla guida di un furgone con a bordo eroina

Nel corso della notte del 23 dicembre, a Fasano, a conclusione degli accertamenti, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno tratto in arresto un cittadino albanese di 37 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella circostanza, gli operanti, nella serata precedente, durante un controllo alla circolazione stradale, hanno fermato in una via del centro abitato il citato 37enne a bordo di un furgone intestato a una ditta albanese e, a seguito di perquisizione veicolare, i militari hanno individuato all’interno del mezzo, occultati nel sistema di raffreddamento della cella frigo del veicolo, complessivi 3 kg circa di eroina, suddivisi in 6 panetti.

Lo stupefacente e il furgone sono stati sottoposti a sequestro.