Aggredisce il personale sanitario e una guardia giurata, disposta la custodia cautelare in carcere

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Fasano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Brindisi nei confronti di un 42enne del luogo, resosi responsabile il 26 novembre scorso di minaccia a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio per aver aggredito e minacciato il personale sanitario e una guardia giurata presso il locale Sert, a causa del diniego alla richiesta di metadone non prevista dal suo piano terapeutico.

Durante le operazioni, il 42enne è stato anche arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti poiché nel corso della perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di complessivi 13 grammi circa di cocaina, suddivisi in 10 dosi, nonché di vario materiale utile per il taglio e il confezionamento della sostanza. Lo stupefacente e i materiali rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Brindisi.