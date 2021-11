Sicurezza nei luoghi di lavoro dei cantieri edili, denunciati due imprenditori a Fasano

A Fasano, a conclusione di specifici accertamenti, i Carabinieri della locale Stazione e del Nucleo Ispettorato del lavoro di Brindisi hanno denunciato in stato di libertà due imprenditori edili del luogo, il primo per violazione degli obblighi connessi ai contratti di appalto o di somministrazione, il secondo per violazione degli obblighi di sicurezza dell’impresa.

Nella circostanza, gli operanti, nell’ambito di servizi di controllo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro dei cantieri edili, hanno fatto accesso all’interno di un cantiere constatando che il secondo imprenditore, prestando opera in subappalto del primo che non aveva verificato l’idoneità tecnica del subappaltante, stava lavorando su una impalcatura superiore a 2 metri di altezza sprovvista di opere provvisionali contro le cadute nonché privo di idonei dispositivi di protezione.