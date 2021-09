Al controllo in auto trovato in possesso di marijuana, denunciato un fasanese

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Fasano, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 32enne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella circostanza, gli operanti hanno fermato l’uomo alla guida dell’autovettura di proprietà con a bordo un 22enne del luogo e, a seguito di perquisizione personale e veicolare, il 32enne è stato trovato in possesso di 19 grammi di marijuana, suddivisi in 2 sacchetti in cellophane, occultati in un vano dello sportello dell’auto. Il 22enne, a sua volta trovato in possesso di 0,70 grammi della medesima sostanza, lanciata in terra alla vista dei militari operanti, è stato segnalato all’Autorità Amministrativa. Lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.