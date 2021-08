Rispetto della normativa “Covid19” e movida: sanzionato imprenditore a Savelletri

A Fasano, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Fasano, nell’ambito dei controlli alle attività commerciali notturne per il rispetto della normativa “Covid19” e della movida hanno sanzionato amministrativamente per la violazione delle misure di contrasto e di contenimento per la diffusione del virus Covid-19 un 62enne imprenditore, amministratore di una società che gestisce uno stabilimento balneare in località Savelletri.

In particolare, è stato contestato di aver organizzato eventi con la presenza di centinaia di persone (200 circa nel lido balneare), in violazione della normativa Covid, con conseguente immediata interruzione delle attività, l’irrogazione della sanzione pecuniaria e la richiesta alla Prefettura di Brindisi dell’emissione del provvedimento di sospensione delle stesse.