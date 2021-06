Sorpreso a trasportare rifiuti speciali non pericolosi senza autorizzazione, denunciato un fasanese

A Fasano, a conclusione degli accertamenti svolti a seguito di un servizio straordinario di controllo del territorio nell’ambito della campagna congiunta di controlli del trasporto su strada di rifiuti, i Carabinieri della Compagnia di Fasano del Gruppo Forestale di Brindisi hanno denunciato in stato di libertà un 40enne del luogo per trasporto non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi.

In particolare, l’uomo è ritenuto responsabile di aver trasportato, a bordo dell’autocarro di proprietà dell’azienda di famiglia 1 metro cubo di rifiuti speciali non pericolosi (inerti), senza la prevista autorizzazione poiché sospesa d’ufficio. Nel medesimo contesto, l’autocarro e i rifiuti sono stati sottoposti a sequestro preventivo e affidati a un custode giudiziario abilitato.