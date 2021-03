Arrestato un uomo già ai domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

I Carabinieri della Stazione di Fasano hanno arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, S. D., 46enne del luogo, in atto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

In particolare, l’uomo, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 9 grammi circa di cocaina, suddivisi in 9 dosi, occultati in un mobile del soggiorno, nonché della somma contante di 1.010,00 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio, il tutto sottoposto a sequestro.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Brindisi.