Sorpresi durante la cessione di uno zaino contenente hashish, arrestati tre fasanesi

A Fasano, i Carabinieri della Sezione Operativa della locale Compagnia hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti F. D., 39enne in atto affidato in prova al servizio sociale, A. U., 39enne e B. T., 30enne in atto sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, tutti di Fasano.

In particolare, le indagini dei militari operanti hanno consentito di accertare come il B. abbia ceduto, in una via del centro abitato, al F. e all’A., che ivi erano in attesa, uno zainetto contenente 23 panetti di hashish per un peso complessivo di 2,3 Kg.

Il B. è stato quindi dichiarato in stato di arresto anche per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. Al termine delle formalità di rito, F. è stato tradotto presso la casa circondariale di Bari, BE. presso la casa circondariale di Brindisi e A. presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.