Sorpreso in possesso illecito di cartucce da caccia, denunciato un giovane fasanese

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Fasano, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per truffa un 21enne del posto, per detenzione abusiva di armi.

In particolare, il giovane, nella giornata del 15 u.s., in seguito a una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di n. 99 cartucce cal. 12 da caccia, illecitamente detenute. La successiva perquisizione domiciliare, effettuata presso la propria abitazione, ha permesso di rinvenire ulteriori n. 6 cartucce del medesimo cal., anch’esse detenute illecitamente e senza averne fatto denuncia all’Autorità. Il munizionamento rinvenuto è stato posto sotto sequestro.