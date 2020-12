Martedì 22 dicembre 2020, la storica azienda Ittimar Basso Adriatico di Savelletri di Fasano, ha donato box alimentari al Comitato di Fasano della Croce Rossa Italiana, che si è occupato di farli recapitare alle famiglie fasanesi in difficoltà. Sono pacchi contenenti l’occorrente per poter garantire il pesce in tavola a tutti e celebrare serenamente le festività natalizie: pasta, cozze, vasetti artigianali di filetti di tonno, spigole e orate.

Inoltre, l’azienda ha scelto di fare gli auguri di Natale a tutti i propri clienti, fornitori e collaboratori, regalando i portapenne della Croce Rossa Italiana; quest’iniziativa della Ittimar Basso Adriatico ha l’obiettivo di sostenere tutti i volontari della più grande organizzazione di volontariato mondiale.

Queste le parole della Presidente Patrizia Monopoli, coadiuvata dai fratelli Anselmo e Anna Maria nella direzione della Ittimar Basso Adriatico:

«Vogliamo unirci all’Italia che aiuta e festeggiare il Natale condividendo e diffondendo il messaggio di pace e solidarietà della Croce Rossa Italiana. Soprattutto in un momento d’emergenza così difficile e delicato, è importante riuscire ad accorciare le distanze per sentirci tutti più vicini; per questo, oltre ad aver acquistato i portapenne per supportare la Croce Rossa a livello nazionale, abbiamo voluto realizzare questi box alimentari per contribuire attivamente anche a livello locale a sostegno della collettività fasanese.

“Non possiamo aiutare tutti, ma tutti possiamo aiutare qualcuno” (R. Reagan): è la citazione che abbiamo scelto per i nostri portapenne ed è questo lo spirito che ha guidato la nostra donazione, un piccolo contributo, sincero e profondo, per augurare all’intera comunità un sereno Natale e un 2021 ricco di speranza e prosperità per tutti!

Ringrazio il Presidente del Comitato di Fasano della Croce Rossa, Roberto Posado, e tutti i volontari, per aver accolto la nostra proposta e aver offerto la massima disponibilità per la buona riuscita dell’iniziativa, facendo recapitare tempestivamente i box alimentari alle famiglie fasanesi».